Ferries batem novamente e Codecon notifica Internacional Travessias

Uma nova colisão entre ferries assustou passageiros na travessia Salvador – Itaparica. A colisão aconteceu nessa quinta-feira (11), quando chovia bastante. Por causa do ocorrido, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) pediu esclarecimentos à Internacional Travessias Salvador (ITS), responsável pela operação do sistema.

A notificação requer esclarecimentos sobre as colisões ocorridas em fevereiro e nessa quinta, “visando garantir a segurança dos consumidores”, diz a Codecon. A ITS tem um prazo de 20 dias para responder à notificação. Caso não responda, estará sujeita à autuação com possibilidade de multa que varia de R$900 a 9 milhões.

A Internacional Travessias Salvador deverá apresentar informações detalhadas sobre a causa das colisões, as providências que estão sendo tomadas para prevenir novos acidentes e os procedimentos adotados para garantir a segurança dos passageiros. A população pode denunciar irregularidades através do telefone 156 ou pelo aplicativo Codecon Mobile, disponível nas plataformas digitais.

Segundo o diretor-geral da Codecon, Zilton Netto, a empresa tem a responsabilidade de melhorar o transporte para evitar danos à vida dos cidadãos. “A Codecon está atenta às notícias sobre as colisões envolvendo os ferry-boats da Internacional Travessias Salvador, que têm colocado em risco a segurança dos cidadãos que utilizam o serviço. Por isso, notificamos a empresa e encaminhamos cópia da notificação para o Ministério Público do Estado da Bahia, solicitando que a ITS apresente esclarecimentos sobre as medidas tomadas para evitar tais incidentes e garantir que a segurança dos consumidores seja preservada”.

Em nota, a Internacional Travessias disse que o vídeo que circula nas redes sociais “registra um procedimento dentro do padrão de atracação da embarcação, mesmo com o encontro entre os ferries. A manobra ocorreu com êxito, mas feita sob dificuldades, por conta do mau tempo (vento, chuva e condição da maré)”.

O ferry Zumbi dos Palmares chegou a ficar fora de operação por causa do mau tempo, mas já voltou a operar nesta sexta-feira (12).

Sobre a notificação da Codecon, a assessoria da ITS informou que ainda vai se pronunciar.