Uma pessoa foi assassinada em residencial de Teixeira de Freitas

Pablo Nascimento da Silva (22 anos) foi assassinado durante ao período noturno de sexta-feira (19) no Residencial Santos Guimarães no município de Teixeira de Freitas.

Relatos dão conta que dois criminosos armados, ocupando uma motocicleta, aproximaram da vítima e efetuaram uma sequência de disparos de arma de fogo.

A vítima tentou escapar, mas foi alçando e executado numa praça de recreação do residencial. Após o crime os autores fugiram tomando rumo desconhecido.

Moradores mantiveram contato com a polícia militar, que deslocou guarnições até o local do crime, sendo realizado o isolamento do cenário do homicídio.

Na sequência a polícia civil foi notificada e a delegada Andressa Carvalho, que respondia pelo plantão, autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo de Pablo Nascimento da Silva para o IML da cidade.

Uma investigação deverá determina a motivação e autoria do assassinato.