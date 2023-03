Festival da Cidade terá voo cativo de balão durante três dias

Além dos shows e diversas manifestações culturais, a programação criada pela Prefeitura de Salvador para comemorar os 474 anos da cidade contará com uma atração, no mínimo, inusitada. Nesta sexta-feira (24) e durante o fim de semana, quem for à Praça Cayru (Comércio), das 15h às 19h, poderá acompanhar os voos de um balão plotado com o tema do Festival da Cidade – evento que celebra o aniversário da capital baiana.

Como a quantidade de pessoas para os voos é limitada, a Prefeitura, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, fez uma seleção especial de convidados para participar desta ação. Entre os escolhidos estão colaboradoras que atuam na limpeza urbana da cidade – em homenagem às mulheres de Salvador; indivíduos em situação de rua atendidos pelas unidades de acolhimento municipal; além pessoas com deficiência auditiva que fazem parte de instituições do município.

A atração receberá os convidados para voos cativos – quando o balão fica ancorado ao chão, preso por cordas, subindo em torno de 50 metros, permanecendo um tempo no ar e descendo no mesmo local, neste caso, a Praça Cayru.

“Essa é uma ação de simbologia única, de caráter beneficente, que estará no céu da cidade ao longo desses três dias e poderá ser fotografado e acompanhado por todos”, destaca o presidente da Empresa Salvador Turismo, Isaac Edington. “Esta é também uma oportunidade de agradecer e celebrar esse momento importante que vive nossa cidade e que se soma às grandes entregas e início de importantes projetos anunciados pelo prefeito Bruno Reis, além de uma farta programação cultural espalhadas por toda cidade”, destaca.

A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Salvador por meio da Limpurb, SEMPRE – Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, SALTUR – Empresa Salvador Turismo e Moura Dubeux, em parceria com a Confederação Brasileira de Balonismo.



O Festival da Cidade teve início no dia 15 e segue até 2 de abril com dezenas de ações ligadas à cultura, literatura, teatro, música, lazer e muito mais. Confira programação completa em http://festivaldacidade.salvador.ba.gov.br/.