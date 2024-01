Veículo roubado com 700 kg de droga é abandonado em Goiás; vídeo

Reprodução/PRF

1 de 1 imagem colorida apreensao drogas veiculo abandonado goias – Foto: Reprodução/PRFGoiânia – Um veículo roubado foi encontrado abandonado, no km 67 da BR-153, em Porangatu, no norte goiano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram encontrados no carro cerca de 700 quilos de maconha.

A força-tarefa policial teve o apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO). A apreensão aconteceu na tarde de terça-feira (9/1).

Veículo não parou em fiscalização De acordo com a PRF, tudo começou quando os policiais que estavam em fiscalização de rotina na área da Unidade Operacional da corporação deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e fugiu sentido sul da rodovia.

Pouco tempo depois, com apoio da Polícia Militar, o veículo foi encontrado abandonado às margens da rodovia e o motorista fugiu por um matagal.

Ao fiscalizar o veículo, os agentes encontraram centenas de tabletes com a droga. Ao consultar os sistemas policiais os agentes constataram que o veículo tinha sido roubado na cidade de Passos, em Minas Gerais.

O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.

