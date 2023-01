Festival de Verão: Ivete transforma Parque de Exposições em circuito de Carnaval

O clima de Carnaval tomou conta do Festival de Verão quando Ivete subiu no palco, às 23h30. Ela começou cantando um velho sucesso, “Empurra Empurra”. “O festival de verão é sinal de que estamos vivos e vamos continuar existindo, disse Ivete, em referência à volta da festa, que passou dois anos sem acontecer por causa da pandemia.

Em seguida, o público começou a manifestar sua idolatria: “PQP! É a melhor cantora do Brasil!”. A artista, em seu melhor estilo, não deixou de responder, bem humorada: “Eu aceito, chega de humildade. Obrigado, Festival de Verão. É lindo estar neste lugar cheio de energia com vocês!”

Pouco depois, uma breve “Sessão Nostalgia”, com dois clássico carnavalescos: “Faraó” e Doce Obsessão. Nesta segunda canção, Ivete aproveitou pra mostrar seus dotes na percussão.

Quando cantou Rua da Saudade, Ivete disse que, sempre que a música correspondia exatamente a sua sensação quando cantava na Banda Eva, em começo de carreira: “Sonho lindo de viver porque nele tem você/ Ah, coração/ Avenida, deixa desfilar nosso amor”, diz a letra.

Em Tempo de Alegria, dedicou o momento a Zé Ricardo, diretor artístico do FV 23. “Parabéns, querido, hoje chegou com tudo. Charme e elegância!”

Mas ela também falou sério, sobre a pandemia e até deu uma pitada na política, que não é comum no caso dela: “Veio essa pandemia louca, mas a ciência cuidou. A gente respeitou o tempo. E o tempo nos deu chance de experimentar mais liberdade, amor e progresso. Vamos aproveitar a democracia”