Festival do Futuro tem apagão após discurso de Lula e atrasa shows

Após o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Festival do Futuro, o evento sofreu um apagão. De acordo com a equipe de produção, eles tiveram problemas técnicos e precisaram de uma pausa nas programação para resolver.

Até o momento, os shows seguiram sem paradas entre eles. Entretanto, no Amanhã Vai Ser Outro Dia, as vozes de Romero Ferro e Delacruz não saíram no microfone e eles precisaram repetir a apresentação.

O problema demorou cerca de 30 minutos para ser resolvido, mas atrasou os shows mais esperados da noite. A banda Baiana System, prevista para entrar no palco às 22h50, começou depois de 0h20. Ainda se apresentam Gaby Amarantos, Duda Beat, Pabllo Vittar e Valesca Popozuda.