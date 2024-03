Hugo Bonemer estreia na bancada do Sem Censura e comemora nova fase

1 de 1 Hugo Bonemer no programa Sem Censura, ao lado de Cissa Guimarães – Metrópoles – Foto: nullO ator Hugo Bonemer estreou, nesta terça-feira (5/3), na bancada do programa Sem Censura, da TV Brasil, apresentado em sua nova versão por Cissa Guimarães. Agora, ele se junta a Milton Cunha, Dadá Coelho, Rodrigo França, Fabiane Pereira, Katy Navarro, Bia Aparecida, e Murilo Ribeiro.

“O Sem Censura é um programa que tem uma história dentro da televisão brasileira. Já fui entrevistado diversas vezes e tive a oportunidade de divulgar diferentes projetos”, comemorou Bonemer.

Hugo Bonemer estreia como novo debatedor do programa Sem Censura, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães Ele ainda disse estar honrado de integrar o programa como debatedor: “Poder agora estar do outro lado, como um dos debatedores, é algo que me enche de orgulho e é mais um passo na minha trajetória como entrevistador. Espero que eu possa ajudar esse novo momento do programa e aprender ainda mais”.

O Sem Censura é transmitido de segunda a sexta-feira, das 16h às 18h. Na edição de hoje, o diário recebeu a cantora e compositora Alice Caymmi, a educadora Pâmela Carvalho, o ator Armando Babaioff e o apresentador André Marques.

