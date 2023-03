Festival GRLS! 2023 enaltece a potência feminina

O Festival GRLS! irá proporcionar 20 horas de música, trocas sobre empreendedorismo, ativações especiais e muito lazer ao longo dos dias 4 e 5 de março, no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. Em sua segunda edição, o evento celebra e amplifica a voz das mulheres com uma trilha sonora 100% feminina, que vai do rock ao samba. No primeiro dia, sábado, as potências nacionais Rachel Reis, Lexa, Margareth Menezes, DUDA BEAT e Sandy se unem com as norte-americanas JoJo e Mariah Angeliq na programação.

No domingo, o line-up conta com DAY LIMNS, Majur, Manu Gavassi, Alcione, ANAVITÓRIA e as atrações internacionais Blu DeTiger e Tinashe. Realizado pela Time For Fun (T4F), o GRLS! abre os portões às 11h e inicia sua programação de shows às 12h, indo até às 22h. Os ingressos seguem disponíveis no site ticketsforfun.com.br (com taxa) ou pela bilheteria oficial no Teatro Renault, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – República (sem taxa).

Para além da programação musical no palco principal, a Heineken, patrocinadora oficial do festival desde sua primeira edição, oferece ao público o Palco Heineken. No dia 4 de março, se apresenta nele: Negra Li, DJ th4ys, Peroli, Lily Scott e CIA K; e, no dia 5, é a vez da percussionista Lan Lahn, TRANSPIRA, Pathy Dejesus, Valentina Luz, e a CIA K com as performances Move Your Festival, completando a programação do palco. A Heineken se conecta com o festival por meio da plataforma Green Your City, uma série de iniciativas que trazem o olhar da sustentabilidade para a vida noturna, a cena cultural e as relações com as cidades.