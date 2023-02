Ovo substitui carne? Nutricionista comenta brigas por comida no BBB

Os participantes do reality show BBB (Big Brother Brasil) vivem se desentendendo por diversos motivos. Recentemente, Ricardo e Bruna Griphao protagonizaram uma treta por casa do consumo de ovos. Na Xepa, Bruna disse que tinha direito a dois ovos por dia, já que não come carne. Ricardo não gostou, pois pretendia usar o alimento na receita de um bife à milanesa.

O nutricionista Fernando Meirelles, do Instituto Rana Saleh, explica que, apesar do ovo ser um excelente alimento, ele não tem o mesmo valor nutricional de outras proteínas de origem animal.

“Analisando de forma comparativa, o ovo não possui uma concentração de proteína comparável às carnes brancas, como o frango. Dois ovos inteiros possuem 13 gramas de proteína. Enquanto uma porção padrão (100g) de peito de frango possui 32 gramas de proteína, explica o especialista.

Fernando destaca ainda que, além da concentração proteica menor, o ovo possui maior quantidade de gorduras. “Para cada ovo há em média 6,5 gramas de proteína e 4,5 gramas de gordura. Fazendo uma comparação geral destes dois alimentos nas mesmas quantidades, temos dois ovos, que totalizam 13g de proteína e 145 calorias. E o frango com 32g de proteína e 160 calorias”, comenta.

