Festival Programa Esporte Integrativo: Desafio de Basquete destaca benefícios do esporte aos atletas teixeirenses

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, iniciou na terça-feira (12) o Desafio de Basquete no Estação Cidadania. O evento faz parte do Festival Programa Esporte Integrativo, que representa a culminância das atividades realizadas neste ano junto aos alunos do projeto.

A modalidade do basquete vai além do entretenimento, oferecendo benefícios que impactam positivamente a saúde física e mental; habilidades sociais e qualidade de vida dos praticantes. Heron Bonfim de Souza joga desde os 16 anos, e destacou a relevância do esporte em sua vida: “o basquete me salvou e me tirou de oportunidades que seriam bastante ruins. Os jogos de hoje são importantes pois colocamos em prática todas as técnicas que aprendemos nas aulas do projeto em 2023”.

“Os jogadores do desafio hoje são ‘crias’ de Teixeira; o basquete tem crescido bastante na cidade e vemos que a gestão tem apoiado não só essa mas diversas modalidades. A nossa intenção é crescer ainda mais”, disse Alex Tolentino, professor de basquete do programa Esporte Integrativo.

O Desafio do Basquete continua na quinta-feira (14), às 19 horas, no Estação Cidadania.

