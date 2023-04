BBB23: Fátima Bernardes faz aparição especial e Tadeu Schmidt comemora

Fátima Bernardes fez uma aparição surpresa no BBB23 desta terça-feira (4/4). Tadeu Schmidt agradeceu a apresentadora 05/04/2023 0:09, atualizado 05/04/2023 0:09

Reprodução

Fátima Bernardes fez uma “aparição” surpresa no BBB23 desta terça-feira (4/4). A apresentadora interrompeu suas férias para narrar um VT do reality show, dedicada ao grupo do Quarto Deserto.

Durante o programa, Fátima narrou um tipo de documentário sobre a união de Amanda Meirelles, Bruna Griphao, Larissa Santos e Aline Wirley. O programa foi intitulado de O Exército Desértico.

Veja:

O VT DAS DESÉRTICAS SENDO NARRADO SIMPLESMENTE POR FÁTIMA BERNARDES!!!! É O BONDEEEEE #BBB23

pic.twitter.com/9WmUVrPwVQ

— maycon (@mayscratch) April 5, 2023

Ao fim da esquete, Tadeu Schmidt comemorou a presença de Fátima no programa: “E essa voz? Que honra ter a Fátima Bernardes narrando um VT do nosso programa.”

Marvvila foi a eliminada da semana do BBB23, com 16,95% dos votos para permanecer na casa. Ela enfrentava o Paredão com Larissa, Amanda e Domitila Barros.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Fátima Gomes Bernardes, nascida em 1962, é dançarina, jornalista e apresentadora brasileira. Natural de Vaz Lobo, no Rio de Janeiro, foi criada no Méier e ficou conhecida após se tornar âncora do Jornal NacionalReprodução/ Instagram

****Foto-fátima-bernardes-apresentadora (1)

De família simples, Fátima se identificou com a dança ainda na infância. Matriculada aos 7 anos no balé, se tornou bailarina profissional já na adolescência Reprodução/Instagram

****Foto-fátima-bernardes-apresentadora (7)

A apresentadora estudou dança por quase duas décadas e chegou a integrar o corpo de baile da TV Globo, participando de diversos videoclipes do FantásticoReprodução/TV Globo

****Foto-fátima-bernardes-apresentadora (9)

Após terminar o ensino médio, deixou a dança, por temer não ser bem-sucedida como bailarina, e dedicou-se ao jornalismo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Reprodução

****Foto-fátima-bernardes-apresentadora (2)

Em 1983, Fátima se tornou repórter de um caderno regional do O Globo. Em 1987, foi aprovada em um concurso de telejornalismo da Globo e se tornou estagiária no Fantástico. Tempos depois, foi contratada e virou repórter do RJTVReprodução/Instagram

****Foto-fátima-bernardes-apresentadora (4)

O talento e a desenvoltura da jornalista logo renderam a ela oportunidades de ouro dentro da emissora. Com aparições em grandes jornais, Fátima foi convidada a apresentar o RJTV para substituir uma colega grávidaReprodução/ Globo

****Foto-fátima-bernardes-apresentadora (6)

Sem deixar de ser repórter, Fátima conciliava os dois cargos e, consequentemente, passou a ter muita visibilidade. Em 1989, passou a dividir a bancada do Jornal da Globo com Eliakim Araújo e depois com William BonnerReprodução/Instagram

****Foto-fátima-bernardes-apresentadora (3)

Em 1993, assumiu o comando do Fantástico ao lado de Celso Freitas e Sandra Annenberg. Em 1996, se tornou editora-chefe do Jornal Hoje. Em 1998, tornou-se âncora do Jornal Nacional, onde ficou por 14 anosReprodução

*****Foto-fátima-bernardes-apresentadora (8)

Após sair do maior jornal da televisão brasileira, Fátima Bernardes assumiu, em junho de 2012, o comando do Encontro com Fátima BernardesTV Globo/Reprodução

****Foto-fátima-bernardes-apresentadora (10)

Em abril de 2022, a Rede Globo anunciou um troca-troca de apresentadores na emissora. Agora, deixando o programa idealizado para ela, Bernardes assumirá a apresentação do The Voice BrasilReprodução

****Foto-Fátima-Bernardes (1)

Durante a carreira, a apresentadora colecionou coberturas emocionantes e ganhou diversos prêmios jornalísticos. Além disso, estrelou propagandas de TV, como as da Seara, com contrato milionárioReprodução/TV Globo

****Foto-fátima-bernardes-e-os-filhos

Fátima Bernardes já foi casada com o também jornalista William Bonner, com quem tem os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Após 26 anos juntos, no entanto, os globais anunciaram o fim da relação em 2016Reprodução

****Foto-Fátima-bernardes-e-tulio-gadelha

Eles começaram a namorar em 2017Reprodução/Instagram

****Foto-Fátima-Bernardes (2)

Mas deixará o programa em breve, para apresentar o The Voice BrasilReprodução/TVGlobo

Mais lidas