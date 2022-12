Festival Virada Salvador: à espera de 2023 com música e boas vibes

Começa hoje o Festival Virada Salvador. A espera que, desde 2013, era anual, demorou três anos para voltar a acontecer desta vez. O motivo? A pandemia do coronavírus, infelizmente. A última edição foi realizada em 2019 em um mundo muito diferente do que que vivemos agora. Mas, não foi só o mundo, o festival também passou por suas mudanças.

Em 2022, o Festival Virada continua com a proposta de trazer nomes que estão consagrados na música brasileira, mas vai além: fora o palco principal, o evento deste ano também conta com o palco Brisas, que abre espaço para apostas da música soteropolitana.

Presidente da Saltur, Isaac Edington foi o responsável pela curadoria artística do projeto e disse que a grande dificuldade para montar a grade foi fazer um equilíbrio entre os cinco dias de festa, com atrações de peso ao longo da semana e de ritmos diversos.

“A logística é outro ponto que levamos em consideração. Pesquisamos as atrações ao longo dos meses que antecedem o festival, sondamos o mercado para saber qual som está mais tocando, que mais agrada e atrai. E pesquisamos a logística, passagens aéreas, agenda”, explica.

Falando de Bahia: Ivete Sangalo, Parangolé, Psirico, Claudia Leitte e Timbalada estão no time local. Falando de Brasil: Gusttavo Lima, Dilsinho, Jorge & Mateus, Wesley Safadão e João Gomes incrementam a grade.

O Festival Virada Salvador tem o objetivo de fazer a festa na cidade e também atrair turismo para a cidade. Segundo Isaac Edington, a expectativa é de movimentar mais de R$ 300 milhões durante os cinco dias de evento. “São mais de 35 setores do comércio ativados. O evento por si só justifica o investimento da cidade, mas ainda temos tributos, taxas, captação de recursos com patrocinadores e apoiadores”, disse Edington.

Radicada na Bahia, Claudia Leitte vai fazer a contagem regressiva na terra do coração pela primeira vez. Ela diz que era algo dos seus sonhos, mas acontecer nos seus 20 anos de carreira fica mais especial.

“Eu estou muito feliz por fazer a regressiva na minha terra justamente no ano que eu celebro meus 20 anos de carreira. É um gostinho ainda mais especial. Vou fazer um show que vai passar a mensagem de vivermos a vida intensamente porque esse é o meu lema para 2023”, diz a cantora.

No retorno, o evento também buscou a valorização dos blocos afro. Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy, Cortejo Afro, Malê Debalê e Olodum fazem parte da grade. Um a cada dia. Dirigente do Ilê, Vovô conta que “levar os blocos para a grade do festival é um reconhecimento importante do movimento negro na cidade”.

A programação conta ainda, ao longo da semana, com artistas como Thiago Aquino, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro e Vitor Fernandes. Todos eles ganharam notoriedade nacional durante a pandemia e somente agora podem se apresentar para o público.

QUARTA (28/12)

17h20 às 18h – ILÊ AIYÊ

18h30 às 20h – IGOR KANNÁRIO

20h30 às 22h – TARCISIO

22h30 à 0h – BELL MARQUES

0h30 às 2h – IVETE

2h30 às 4h – GUSTTAVO LIMA

4h30 às 6h – NATTAN

QUINTA (29/12)

16h às 16h40 – FILHOS DE GANDHY

17h às 18h – RAFA E PIPO

18h30 às 20h – DILSINHO

20h30 às 22h – ALOK

22h30 à 0h – XAND AVIÃO

0h30 às 2h – DURVAL LELYS

2h30 às 4h – SIMONE

4h30 às 6h – PARANGOLÉ

SEXTA (30/12)

16h às 16h40 – CORTEJO AFRO

17h às 18h – THIAGO BRAVA

18h30 às 20h – XANDDY HARMONIA

20h30 às 22h – MARI FERNANDEZ

22h30 à 0h – JORGE & MATEUS

0h30 às 2h – PSIRICO

2h30 às 4h – VITOR FERNANDEZ

4h30 às 6h – É O TCHAN

SÁBADO (31/12)

16h às 16h40 – MALÊ DEBALÊ

18h às 19h – LINCOLN

19h30 às 21h – LÉO SANTANA

21h30 às 23h – WESLEY SAFADÃO

23h30 à 1h – CLAUDIA LEITTE

1h30 às 3h – ZÉ VAQUEIRO

3h30 às 4h45 – JOÃO GOMES

5h15 às 6h30 – THIAGO AQUINO

DOMINGO (1/1)

16h às 16h40 – OLODUM

17h15 às 18h30 – LA FURIA

19h às 20h45 – DANIELA MERCURY

21h15 às 22h30 – SAULO

23h à 0h15 – DANIEL VIEIRA

0h45 às 2h – TIMBALADA

*horários e ordem dos shows sujeitos a mudanças