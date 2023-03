Filha de Romário é mais uma celebridade a entrar no OnlyFans

Danielle Favatto, 25 anos, filha do senador Romário (PL-RJ), é mais uma celebridade a utilizar o conteúdo da plataforma OnlyFans, mas não direcionado à indústria de entretenimento adulto.

Um mês atrás, o lutador Charles Do Bronx, ex-campeão do UFC, Do Bronx publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, explicando que iria postar “coisas sobre minha rotina, meus treinos, minha família e até meus momentos de lazer”, esclareceu.

No caso de Danielle, o objetivo é contar um pouco da experiência de ser mãe de primeira viagem.

“Não queria ter filho, mudei de ideia do nada. Não tinha jeito nenhum com criança. Eu era aquela pessoa que se a criança chorasse no avião, eu já ficava perturbada. Como venho aprendendo no dia a dia, achei legal a ideia de criar um perfil na plataforma para fazer vídeos sobre o assunto”, disse Danielle.

Danielle é mãe de um bebê com o jogador Fábio Henrique. Ela explicou que tirou o chip anticoncepcional e em menos de um mês já estava grávida:

“Ser mãe era mais um sonho do meu namorado do que meu. Após usar chip anticoncepcional por oito anos, tirei para dar uma respirada e pensar sobre ter filho ou não… Foi a maior ressaca da minha vida no Carnaval, na semana seguinte descobri que estava grávida”, concluiu.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!