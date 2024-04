Filho de escritora atacada por pitbulls se pronuncia

André Murray, filho da escritora e poetisa Roseana Murray, 73 anos, atacada por três pitbulls nesta sexta-feira (5), agradeceu a corrente de orações e as mensagens de carinho que a mãe tem recebido. “A nossa poeta querida está bem e está sendo muito bem tratada no hospital. Está se recuperando muito bem, mais rápido do que eu esperava. Agradeço imensamente essa corrente gigante de orações e boas energias”, disse André, em um vídeo divulgado. Roseana perdeu um braço e uma orelha e precisou passar por diversas cirurgias, mas está se recuperando bem, na CTI da unidade de saúde. Neste sábado (6), o Hospital Estadual Alberto Torres, onde a escritora está internada, informou que o quadro da paciente é estável.

