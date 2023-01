Filho do Cabo Daciolo marca golaço e pai sonha com Copa do Mundo

Deputado federal pelo Rio de Janeiro e candidato à presidência do Brasil na eleição de 2018, Cabo Daciolo vive a esperança de ver o seu filho no futebol profissional. Daciolo usou as redes sociais para exaltar um gol de Bernardo, de apenas 16 anos, que atua na base do Red Bull Bragantino.

O gol de Bernardo foi marcado durante a disputa da MGF Cup, em Maringá, no Paraná. Cabo Daciolo diz que sonha em ver o filho jogando uma Copa do Mundo.

“Parabéns filhão. Copa do Mundo de 2026 é logo ali. Força, fé, determinação, esperança e amor! Bernardo segue fazendo gols, para honra e glória de Jesus Cristo”, escreveu o político.

Bernardo é atacante e tem sido um dos destaques do Red Bull Bragantino. Ele foi incorporado ao time sub-17 do Massa Bruta e nos últimos dias comemorou o contrato com a equipe. Ele também jogou na base do Botafogo antes de rumar para o time paulista.