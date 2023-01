Fim de ano registra recordes negativos de audiência na Globo

Neste fim de ano, as principais atrações da TV Globo não tiveram bom desempenho de audiência. A final da 11ª temporada do The Voice Brasil teve o pior desempenho da história e maré de baixa seguiu com a Retrospectiva 2022 e o capítulo de Travessia.

Na última quinta, a final do The Voice registrou 15,3 pontos: tornando-se a edição menos vista. Os números se referem à Grande São Paulo e foram revelados pelo Notícias da TV. No dia, a média da emissora foi de 13,1 pontos.

A Retrospectiva 2022 também amargou um recorde negativo: com 15,1 pontos no Ibope, a atração teve seu pior desempenho na história. Na última sexta-feira (30/12), a emissora teve média de 12 pontos.

O desempenho negativo se repetiu no sábado (31/12), véspera de Réveillon. A novela das nove, Travessia, amargou o pior resultado de um folhetim na faixa principal, com 14,5 pontos de Ibope. No dia, a média foi de 11 pontos.