Fim de mistério! Saiba quem é o namorado de Domitila Barros

Domitila Barros já havia contado no BBB23 sobre uma relação que vive com um rapaz há sete anos. Sem dar grandes detalhes sobre quem seria o felizardo, o mistério sobre a identidade dele ficou no ar por um bom tempo. No entanto, nesta terça-feira (18/4), o Gshow descobriu o nome do amado da ativista social.

Trata-se de Moritz Carlo, um empresário alemão. A informação foi confirmada ao site por Roberta Barros, mãe de Domitila. Os dois se conheceram em um trabalho, mas acabaram decidindo não seguir com o projeto juntos por terem se apaixonado à primeira vista.

O ponta-pé inicial da investigação, feita pelo Gshow, começou após Domitila mandar um recado à família nesta tarde, fazendo um pedido relacionado a alguém chamado “Mori”. “Se alguém que tiver contato com a mainha estiver assistindo, por favor, pede para mainha pedir a ‘Mori’ para tentar ir ao Rio este final de semana. Por favor”, disse ela.

Larissa, então, questionou a sister sobre quem seria a pessoa. “Mori é uma pessoa que eu quero muito que já esteja aqui no Rio. Quero que a minha mãe venha, quero que a Laurinha venha…”, desconversou a ativista social.

Veja fotos!

Moritz Carlo e Domitila Barros estão juntos há sete anos







