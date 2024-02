Fim de semana agitado para a banda Guig Ghetto

Passando pela Bahia, Sergipe e Alagoas, a Guig promete um final de semana com muita “Pressão” para o público.

O final de semana será agitado para a banda Guig Ghetto. A “Banda que Balança o Povo” vai comandar as festas pelo Brasil começando pelo munícipio de Caravelas, no extremo sul da Bahia, nesta sexta-feira (02/02), no sábado (03/02), a Guig estará em Ichu-BA, em Ribeirópolis-SE (04/02) e finalizando a agenda em Palmeiras dos Índios-AL, na segunda-feira (05/02), o combo perfeito para chegarmos afinados para o Maior Carnaval do Planeta.

Com um repertório recheados de grandes sucessos que não podem faltar nos shows da banda, uma em especial é a aposta para o verão: “ACHOU”, mais os maiores sucessos da Guig estarão presentes durante as apresentações na voz icônica do cantor Falcão que comanda a Guig. Hits como, Pressão, Arrastäo da Guig (Swingão da Guig), Puxadinha, Mão no Juízo, Calma, Bateu na Lata, Quem Balança o Povo, Comandante, Devagarinho, O tal do swing, farão a alegria da galera.

AGENDA COMPLETA:

02/02 – Caravela –BA / Carnaju 2024

03/02 – Ichu – BA / Festa de Verão 2024

04/02 – Ribeirópolis –SE / Festa de Reis

05/02 – Palmeira dos Índios – AL / Carnaval do Povo 2024

ASSISTA “ACHOU”

Foto: Rafa Mattei