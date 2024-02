“O carro inovador será utilizado para buscar parcerias”, afirma Pedro Miguel Lopes da Silva, secretário da SICT do Clube Nacional de Artistas do Brasil

Em uma entrevista coletiva concedida à Revista Info Flash, Pedro Miguel Lopes da Silva, o jovem pernambucano de 16 anos, nascido em Recife e residente em Itapissuma, compartilhou detalhes emocionantes sobre o lançamento do carro inovador e seus planos para o Clube Nacional de Artistas do Brasil.

Pedro, que se destaca por suas habilidades em administração, marketing, computação, co-produção, design gráfico, web design e tecnologia da informação, além de ser o cérebro por trás do aplicativo “Itapmaps“, revelou suas aspirações para trazer projetos inovadores e únicos ao Brasil.

Ao ser questionado sobre o primeiro passo em relação ao novo carro inovador do clube, Pedro enfatizou sua intenção de utilizá-lo na busca por parcerias com empreendedores locais e outros projetos, os quais serão revelados em breve.

Sobre sua nomeação como Secretário de Inovação Cultural e Tecnológica, Pedro expressou gratidão pela confiança depositada nele e prometeu trazer projetos inovadores para o Brasil, evidenciando seu compromisso com a posição.

Em meio à crise financeira enfrentada pela organização, Pedro destacou sua determinação em desenvolver projetos sem recursos financeiros, visando avançar e atrair investimentos para o clube. Ele demonstrou confiança em sua capacidade de administrar a secretaria durante os quatro anos de gestão do atual presidente, Arlyson Gomes, a quem considera não apenas um colega de trabalho, mas um amigo leal.

Quanto às iniciativas para unir projetos tecnológicos à cultura, Pedro enfatizou a importância de buscar conhecimento e recursos por meio do trabalho da CNBA (Clube Nacional de Artistas do Brasil), visando implementar sistemas de divulgação, como a presença no Google, para beneficiar empreendedores e microempreendedores.

Com uma visão participativa, Pedro pretende implementar projetos que ajudem os empreendedores novatos na área, promovendo o desenvolvimento tanto tecnológico quanto cultural dentro do Clube Nacional de Artistas do Brasil.