Finais do Campeonato Municipal de Futebol ocorrem neste sábado (23); saiba mais

Neste sábado (23), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria de Esporte e Lazer — realizará as finais do Campeonato Municipal de Futebol 2023 no Estádio Municipal Antônio Rodrigues Santana (conhecido como Tomatão). Confira programação:

Sub 17

Portela X Amab Tn

Horário: 10h

Série B

Rp X Grêmio/Juracitaba

Horário: 13h

Série A

Botafogo/Panf. Souza Mendes X Beira Rio Redbull

Horário: 15h

Executado com recursos próprios da administração pública e em parceria com a Liga de Futebol de Teixeira de Freitas, a competição buscou formar as categorias de base da seleção municipal para maior valorização, visibilidade e estrutura aos atletas da casa — sendo esta uma inserção inédita no campeonato, que completa 34 anos de realização em campo teixeirense.

