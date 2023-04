No próximo final de semana, ocorrerão os jogos finais da edição de 2023 do 1° de Maio – Torneio do Trabalhador no Campo do Bonadiman. O evento, realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, propõe impulsionar e visibilizar o futebol em Teixeira de Freitas, e ocorrerá até o dia 01 de maio. Confira programação completa:

SÁBADO (29)

Teixeira Frios e Carnes X Bela Manhã

Posto 3 Poderes X Fonte Nove

Refrigeração Frio Gás X Studio Ribeiro

Sabor da Roça X Bar do Tucha

Horário: A partir das 14h

DOMINGO (30)

Santos X Varejão Baterias SL

Nova Era Castelinho X Bom Jesus

Real Texas X Real Ulisses

Nova Lidice X Baba Proj. Dia Feliz

Moura Fogões Refrigeração X Atlético Liberdade

Moto Táxi X Baba do Bidy

Kal lanches Redbull X Baba da Suzano

Lobos de Texas X Mercearia Avante

MFC X Botafogo JM Torneiro

Venc.: 61º jogo X Venc.:62º jogo

Venc.: 63º jogo X Venc.:64º jogo

Venc.: 65º jogo X Venc.: 66º jogo

Horário: A partir das 8h

SEGUNDA-FEIRA (01)

Venc.: 67º jogo X Venc.: 68º jogo

Venc.: 69º jogo X Venc.: 70º jogo

Venc.: 71º jogo X Venc.: 72º jogo

Venc.: 73º jogo X Venc.: 74º jogo

Venc.: 75º jogo X Venc.: 76º jogo

Venc.: 77º jogo X Venc.: 78º jogo

Venc.: 79º jogo X Venc.: 80º jogo

Venc.: 81º jogo X Venc.: 82º jogo

Venc.: 83º jogo X Venc.: 84º jogo

FINAL Venc.: 83º jogo X Venc.: 84º jogo

Horário: A partir das 8h

No domingo (30), também ocorrerá a Corrida do trabalhador às 7 horas na Avenida das Nações, no bairro Monte Castelo; e às 09 horas terá o Desafio do Trabalhador no mesmo local A categoria contemplada será a modalidade BMX Dirt Jump. caracterizada como esporte radical e manobras complexas.

O post Final do Torneio do Trabalhador ocorre neste fim de semana apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.