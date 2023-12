Final do Torneio Infantil de Futsal ocorreu nesta sexta (15)

Torneio Infantil de Futsal (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu nesta sexta-feira (15) a final do Torneio Infantil de Futsal no Estação Cidadania. O evento integra o Festival Programa Esporte Integrativo, que representa a culminância das atividades realizadas neste ano junto aos alunos do projeto.

Mais que um esporte, o futsal é uma jornada emocionante e educativa para todos que o praticam. Além dos benefícios físicos óbvios, essa prática contribui significativamente para o crescimento integral, moldando não apenas atletas talentosos, mas também indivíduos resilientes e bem equilibrados.

“O torneio, assim como outros jogos do festival, é reflexo do esforço contínuo dos nossos alunos e demonstra o compromisso da administração em promover diversas modalidades esportivas aos teixeirenses”, disse Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer. “Celebramos aqui não apenas a competição, mas os valores como superação, respeito e solidariedade”.

Torneio Infantil de Futsal (Fotos: Marley Ribeiro)

