Flamengo: a impressionante “regularidade” de um time que perde todas

Quando Vitor Pereira anunciou, no meio da tarde, que iria barrar a metade dos titulares do Flamengo, duas coisas ficaram bem claras: 1)- Ele estava decepcionado com um time que não correspondeu em nenhum momento; 2)- O português tinha o aval Landim e Braz para dar uma “sacudida” no elenco.

Era o tudo ou nada, como dissemos aqui na coluna. Mas era uma jogada de altíssimo risco. Não funcionou porque o preparo físico está um bagaço. Basta ver a diferença entre o primeiro e o segundo tempo. Os caras se arrastam em campo a partir de determinado momento.

E a situação de Vitor Pereira – que manteve a sua impressionante regularidade de perder todas as decisões que surgirem à sua frente – tornou-se insustentável

Para quem já estava sem nenhum crédito, sem nenhuma “gordura para queimar”, a pressão da torcida será infernal. Os cartolas dificilmente suportam o grito que vem da arquibancada. Ninguém aguenta, não.

Do lado do Fluminense, é preciso destacar que a conquista da Taça Guanabara é o primeiro título da carreira de Fernando Diniz. E Deus estava vendo a sua necessidade.

Outra coisa: o Flamengo, como podemos ver nesse retrospecto abaixo, virou o maior freguês do Fluminense em toda a história desse clássico.

Os últimos confrontosFlamengo 1 x 2 Fluminense – Carioca 2023

Flamengo 1 x 2 Fluminense – Brasileirão 2022

Fluminense 1 x 2 Flamengo – Brasileirão 2022

Fluminense 1 x 1 Flamengo – Final do Carioca 2022

Flamengo 0 x 2 Fluminense – Final do Carioca 2022

Flamengo 0 x 1 Fluminense – Carioca 2022

Fluminense 3 x 1 Flamengo – Brasileirão 2021

Flamengo 0 x 1 Fluminense – Brasileirão 2021

Flamengo 3 x 1 Fluminense – Final do Carioca 2021

Fluminense 1 x 1 Flamengo – Final do Carioca 2021

Flamengo 0 x 1 Fluminense – Carioca 2021

