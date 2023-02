Flamengo derrota Al Ahly e termina o mundial em 3° lugar

O Flamengo venceu o Al Ahly, do Egito, neste sábado (11) por 4 a 2 e encerrou a participação no Mundial de Clubes em 3ª lugar. O duelo foi realizado no estádio Ibn Batouta Estadium, em Tânger, no Marrocos.

Esta foi a primeira vez, em três participações, que o clube carioca encerrou a participação na competição na terceira colocação. Em 1981, gritou campeão e em 2019, foi vice-campeão.

Logo no início do jogo, o lateral direito Varela foi derrubado na área e sofreu pênalti. Aos 10 minutos, Gabigol cobrou e abriu o placar para a equipe rubro-negra.

Aos 37 minutos, foi a vez do time africano alterar o placar. Após cobrança de escanteio por Maaloul, Abdelkader, de cabeça, deixou tudo igual.

Depois do intervalo, o Al Ahly quase virou. Aos 10 minutos, Thiago Maia fez pênalti em Sherif, mas o goleiro Santos defendeu a batida de Maaloul. Em seguida, Abdelkader fez bela jogada e marcou o segundo dele no confronto, aos 14 minutos.

A partir dos 19 minutos os egípcios tiveram que jogar com um a menos, já que Abdelfattah foi expulso por causa da falta cometida em Ayrton Lucas. Com vantagem numérica em campo, os brasileiros conseguiram igualar o marcador. O gol de empate foi marcado por Pedro, aos 31 minutos.

Do terceiro pênalti da partida saiu o quinto gol do jogo. Novamente Gabigol, aos 39 minutos, marcou para o Flamengo. Os rubro-negros ainda ampliaram aos 45 minutos. Pedro aproveitou o erro na saída de bola do adversário e balançou a rede em Tânger. Final de jogo Flamengo 4, Al Ahly 2.