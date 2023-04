Volta Redonda x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa do Brasil é o novo alvo do Bahia. Nesta terça-feira (11), o tricolor entra em campo pelo primeiro jogo da terceira fase do duelo. No estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, o Esquadrão encara o Volta Redonda e tentará conquistar um bom resultado para o segundo duelo, marcado para o dia 27 de abril, na Fonte Nova. Diante do Voltaço, o técnico Renato Paiva não terá o meia Cauly, vetado por conta de uma gripe. Por outro lado, Ademir foi relacionado e pode estrear pelo Esquadrão. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Volta Redonda x Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e Premiere, no PPV. A partida começa às 16h30.

Prováveis escalações:

Volta Redonda: Vinícius Dias, Wellington Silva, Sandro Silva, Marcão e Ricardo Sena; Dudu, Bruno Barra e Marcelo; Matheus Alessandro, Macário e Luizinho. Técnico: Rogério Corrêa.

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Daniel e Chávez; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Luiz Flávio de Oliveira. Ele será auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima (trio de São Paulo).

VAR: Rodolpho Toski Marques (São Paulo)

.