Flávia Alessandra prepara festão de 50 anos. Saiba detalhes!

Flávia Alessandra completará 50 anos nesta sexta-feira (7/6) e a data não passará em branco. A coluna Fábia Oliveira descobriu que a atriz dará um festão, no mesmo dia, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.

Para isso, a artista preparou uma programação especial para garantir que a noite seja inesquecível para todos os convidados. O evento contará com a apresentação do cantor Feyjão, que comandará um show com um repertório repleto de samba e pagode.

Segundo fontes, Flávia Alessandra, inclusive, faz questão que tenha muito samba e rock em sua festança.

Além de Feyjão, a comemoração ainda contará com DJs, que serão responsáveis por manter a pista de dança aquecida durante toda a noite.

Reflexão sobre a idade Na última segunda-feira (3/6), Flávia Alessandra chegou a refletir sobre a nova fase. Em um vídeo bem-humorado, a atriz falou sobre o assunto e demonstrou como reage às perguntas clássicas da chegada aos 50 anos.

“Com 50 anos você pode se sentir com várias idades, você tem lugar de fala de menos 50 idades. Então, vou mentir a idade. Na verdade, eu já minto desde os 38, já não tenho nem mais idade para inventar porque eu não me envelheço. Tenho um quadro da Flávia lá no porão de casa que envelhece no meu lugar, que nem o livro do Dorian Gray”, brincou ela.