Irmã de Key Alves posta foto agarrada com jogador do Palmeiras

Keyt Alves, irmã da jogadora de vôlei e participante do BBB23 Key Alves, está noiva do volante Fabinho, do Palmeiras 08/02/2023 18:47, atualizado 08/02/2023 18:47

Reprodução/ Instagram

Keyt Alves, irmã da jogadora de vôlei e participante do BBB23, Key Alves, está noiva do volante Fabinho, do Palmeiras. Ela compartilhou recentemente uma foto agarradinha com o jogador.

“Eu te amo até quando estou com fome”, escreveu para o noivo. Na foto, os dois estavam em frente a um espelho e o jogador está de costas.

