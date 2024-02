Flávio Bolsonaro critica Lula por comparar ação em Gaza ao Holocausto

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) condenou, por meio de suas redes sociais, a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que compara a ação israelense na Faixa de Gaza ao Holocausto nazista contra os judeus. “Fala cretina de quem desconhece a história”, escreveu Flávio, em publicação neste domingo (18/2).

O presidente realizou a comparação durante coletiva de imprensa neste domingo. Sua declaração recebeu o agradecimento do Hamas e foi condenada por políticos de oposição e entidades judaicas.

“Um arrogante que não sabe o seu lugar, que acha que está acima de tudo. A fala de Lula ainda é mais repugnante após o grupo terrorista Hamas, que assassinou milhares de mulheres, crianças e bebês recentemente, agradecê-lo pela comparação”, escreveu ainda o senador, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Confira publicação do filho do ex-presidente Bolsonaro:

Flávio condena Fala de Lula Flávio já comparou prisões do 8/1 ao Holocausto No entanto, o senador também já usou o episódio do Holocausto para fazer comparações. Em setembro do ano passado, Flávio afirmou que as prisões de manifestantes que depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro, ocorreram nos moldes nazistas.

“Entrem no trem e vocês vão conseguir fugir do regime nazista”, começou o senador. “Enquanto estavam lá, as pessoas morriam aos milhares em câmaras de gás. Muito parecido com o que ocorreu aqui no mês de janeiro de 2023. ‘Vamos aqui, vamos te colocar num ônibus para a Rodoviária para você voltar para sua casa.’ Mas o destino foi o presídio”, acrescentou.

Na ocasião, o senador discursava na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro no Congresso Nacional.