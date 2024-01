Flávio Bolsonaro nega favorecimento da Abin em “rachadinhas”

Reportagem diz que filho do ex-presidente teria recebido informações para se defender da acusação de desvio de dinheiro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou nesta 5ª feira (25.jan.2023) que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) tenha fornecido informações privilegiadas para que se defendesse das acusações de “rachadinha” (desvio de dinheiro de funcionários do gabinete) em 2022. A informação foi publicada em uma reportagem do G1. “É mentira que a Abin tenha me favorecido de alguma forma, em qualquer situação, durante meus 42 anos de vida”, diz um trecho da nota do senador. Nesta 5ª feira (25.jan), a PF (Polícia Federal) deflagrou uma operação para apurar suposta espionagem realizada pela Abin contra jornalistas, políticos e ministros do STF. O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin, foi alvo de buscas.