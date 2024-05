Flávio e Eduardo lançam novo perfume com Bolsonaro e Agustin

Fragrância “Mito” assinada pelo ex-presidente será lançada nesta 5ª feira (30.mai) junto com o perfume “Michelle B.” da ex-primeira-dama

Da esq. para dir.: o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, o influenciador Agustin Fernandez (sentado) e o ex-presidente Jair Bolsonaro segurando o perfume “Mito” reprodução/Instagram @agustinofficial – 29.mai.2024

PODER360 30.mai.2024 (quinta-feira) – 14h42



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) participaram de um ensaio fotográfico para o novo perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Mito” será a 2ª fragrância da linha assinada pelo ex-chefe do Executivo na loja do maquiador e influenciador Agustin Fernandez.

Agustin compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto sua junto a Bolsonaro, Flávio e Eduardo em campanha para o novo produto. “Perfume para todes”, disse o influenciador nos comentários da publicação.

A fragrância será lançada nesta 5ª feira (30.mai.2024) às 19h junto com o novo perfume “Michelle B.” assinado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A presidente do PL Mulher já tem a fragrância “Lady M” na loja de Agustin.

O maquiador já havia lançado um perfume com a assinatura do ex-presidente em março deste ano. Custava R$ 197 e esgotou 6 horas depois do início da pré-venda. Em abril, Agustin havia anunciado que fecharia sua loja, a “Loja do Divo”, depois de ser alvo de golpes.

