Foi de coração? Especialista analisa pedido de desculpas de Wanessa

Muitos fãs do BBB têm questionado se o pedido de desculpas de Wanessa Camargo a Davi, em que afirma ter sido racista com o brother. Na web, os comentários são de que a cantora só quer limpar a imagem, que saiu arranhada após sua participação no reality da TV Globo. Pois bem! O analista comportamental Ricardo Ventura assistiu ao vídeo e, de acordo com a linguagem corporal da artista, chegou a algumas conclusões.

“Houve uma produção de gestão de crise por parte da equipe da cantora Wanessa Camargo. Um texto escrito e formatado por um corpo jurídico, ajuda de especialistas em gestão de crise, cores, penteado, maquiagem e fundo neutro. Olhar bem em um ponto específico da tela [lendo em algum dispositivo]”, explicou a Isto é Gente.

Ventura ainda completou: “Quanto a ela ter sido ou não racista, as atitudes dela poderiam ser utilizadas em outro tipo de personagem [homem, mulher, gay, hetero, negro ou branco], que iria definir se as falas ou ações teriam foco racista ou teor de discussão, embate com qualquer pessoa”.

Na última terça-feira (12/3), Wanessa disse que precisou tirar um tempo mais sossegada para assimilar tudo e afirmou ter reconhecido algumas de suas falas e comportamentos racistas em relação ao rival Davi. Através de um vídeo, Wanessa pediu desculpas ao brother e “culpou” o racismo estrutural pelas suas atitudes. “A gente acaba praticando sem perceber, sem se dar conta do quanto isso afeta essa população já tão machucada e discriminada por séculos”, disse ela.

Confira o que disse Wanessa Camargo: “Eu precisei tirar esse tempinho pra assimilar tudo que tem acontecido na minha vida nesses últimos dias e foi muito bom. Porque o tempo se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar. Ele vai deixando as coisas mais nítidas, inclusive nossos pensamentos.

Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender e por isso eu tô aqui. Porque hoje, eu entendo que algumas das minhas falas, comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi, se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas.

A gente acaba praticando sem perceber, sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos. Eu devo, sim, um pedido de desculpas ao Davi e, consequentemente, à sua família… E a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpem do fundo do meu coração.

Eu quero deixar registrado também que a conversa e aprendizado sobre esse tema não se encerram aqui. Eu quero entender, aprender e me tornar antirracista, e assim contribuir pra uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária pra todos nós”.