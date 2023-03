Fora dos planos do Vitória, Dankler não treina na Toca do Leão

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Vitória, o zagueiro Dankler vai deixar a Toca do Leão. Ele não participou das atividades desta semana. A informação foi publicada inicialmente pelo site Galáticos Online e confirmada pela reportagem do CORREIO, que apurou que o atleta não frequenta o clube há cinco dias. O último treinamento em que Dankler esteve presente foi o de sexta-feira (24).

Revelado pelo Vitória em 2010, Dankler retornou ao clube nesta temporada, aos 31 anos. O zagueiro fez 13 jogos, todos como titular, mas passou a ter o desempenho questionado após os insucessos do time. O Leão foi eliminado precocemente do Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Em processo de reformulação do elenco para a disputa da Série B do Brasileiro, o Vitória anunciou essa semana a contratação do zagueiro Yan Souto, de 21 anos, que estava no Goiás e fez o primeiro treino na Toca do Leão na terça-feira (28). O clube ainda pretende contratar mais um jogador para a posição.

Além de Yan Souto, o técnico Léo Condé tem à disposição outros três zagueiros: Camutanga, Marco Antônio e João Victor. John se lesionou, passará por cirurgia e não vai mais entrar em campo nesta temporada.

O Vitória estreia na Série B do Brasileiro em 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão.