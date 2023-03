Foragido da Justiça é preso com carro roubado e revólver em Salvador

Um homem acusado de assalto que estava foragido da Justiça foi localizado pela Operação Apolo da Polícia Militar, na sexta-feira (24), no bairro de Jaguaribe, na orla de Salvador. O criminoso dirigia um veículo roubado e com placa clonada. A identidade do foragido não foi revelada.

Os PMs realizaram a abordagem após o proprietário do veículo parar a viatura e informar que tinha avistado o seu carro. Com o criminoso, que possuía mandado de prisão, os militares apreenderam um revólver calibre 38.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).