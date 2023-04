Fortes chuvas provocam alterações da água bruta do rio que abastece Itamaraju e o abastecimento de água

A Embasa informa que, devido ao aumento do deslocamento de materiais sólidos e a alterações da água bruta do Rio do Ouro, provocado pelas fortes chuvas da madrugada desta sexta-feira (21), o abastecimento de água encontra-se interrompido temporariamente em toda sede municipal de Itamaraju nesta sexta (21).

A equipe técnica aguarda que as características da água bruta se reestabeleça para que o sistema de abastecimento de água volte a ser operado de forma gradativa.

Enquanto a situação não seja completamente regularizada, a Embasa orienta aos usuários o uso econômico da água disponível nos reservatórios domiciliares.