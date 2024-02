Fotos: Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio

Lexa completou 29 anos e fez um festão na zona oeste do Rio de Janeiro para comemorar. A cantora recebeu amigos e familiares, entre eles ex-BBBs e outros artistas, para comemorar a nova idade.

A decoração foi toda em dourado e preto, com direito a muitas guloseimas. Lexa posou ao lado da irmã e do namorado, Ricardo Vianna, com quem ela trocou muitos beijinhos.

O evento contou com nomes como Bruna Griphao, Thiago Pantaleão, o casal André e Drika Marinho, Lily e Talita Nobre, os ex-BBBs Tina Calamba e Juninho, e a cantora Pocah.

Lexa e o namorado Ricardo Vianna

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Lexa e o namorado Ricardo Vianna

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Lexa

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Lexa

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Lexa

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Decoração festa Lexa

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Decoração festa Lexa

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Decoração festa Lexa

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Decoração festa Lexa

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Decoração festa Lexa

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Wenny Isa e Lexa

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Tina Calamba

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Thiago Pantaleão

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Pocah

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Lilly nobre e a irma Talita

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Ex bbb Juninho

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Bruna Griphao

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

André Marinho e Drika Marinho

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Confirmação do namoro com Ricardo Vianna Lexa está feliz da vida! A cantora que se separou recentemente de MC Guimê, usou suas redes sociais, no início de novembro, para anunciar que está namorando com Riardo Vianna. Os dois assumiram o affair no final de outubro e receberam muitas críticas, porque o rapper afirmou ter sido traído pela artista.

“Pisciana, né mores. Bora ser feliz! Conheci esse gato em Noronha e peguei para mim”, escreveu na legenda de um vídeo com vários registros do novo casal. Eles ficaram juntos pela primeira vez na ilha localizada em Pernambuco, durante uma viagem com amigos.

Em resposta, o ator deixou um comentário emocionante: “Eu te amo meu amor! Obrigado por cuidar de mim, obrigado pelo seu carinho, obrigado por ser exatamente assim! Minha linda e brava namorada! Você é apaixonante!”.

Os internautas comemoraram e apoiaram os pombinhos: “Sejam felizes e vivam essa paixão, meus amores!”, “Certíssima viva seja feliz!”, “Fico feliz de ver sua felicidade”, “Ela é linda! Ele é lindo! Que casal!”, “Você merece ser muito feliz!” e “Sou fã de carteirinha e tô aqui babão”.

Lexa desabafa após críticas Que Lexa está de amor novo não é novidade pra ninguém. Mas a cantora tem sido bastante criticada nas redes sociais por superar o fim do casamento com MC Guimê, anunciado no fim do mês passado. Na noite de quarta-feira (25/1), ela usou o Twitter para desabafar sobre o assunto.

“Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um ‘homem’ acham absurdo! Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim sendo que eu não fiz nada contra ninguém…”, queixou-se.

Muitos seguidores demonstraram apoio à Lexa: “Você está certa, meu amor… Não deve nada a ninguém!”, disse um. “Você está certa!! E pessoa com brilho como você tem, e sempre terão, outras julgando. Fica tranquila e filtra. Isso é coisa de gente ruim”, disparou outra. “É isso aí, Lexa. Não deita pra esses machistas”, afirmou uma terceira.