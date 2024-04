Exclusivo: Buda confessa a amigos suas intenções com Camila Moura

Desde que foi eliminado do BBB24, Lucas Henrique, o Buda, é questionado sobre a separação de Camila Moura, decidida por ela enquanto ele ainda estava dentro da casa mais vigiada do Brasil. E, recentemente, o professor de educação física tem afirmando que os dois andam conversando e deixou no ar a possibilidade de uma reconciliação.

Pois bem, queridos leitores, a coluna descobriu, com exclusividade, informações sobre a real intenção do ex-brother com a professora de história. Nossa equipe descobriu que, na verdade, Buda tem dito para amigos íntimos que não tem intenção de reatar o casamento. Vixe!

Entrevistas sobre a ex Lucas Buda abriu o coração, na semana passada, e falou sobre a possibilidade de uma reconciliação com a ex-esposa, Camila Moura. Os dois estavam juntos há 15 anos e ela entrou com pedido de divórcio enquanto o capoeirista ainda estava no BBB24.

Segundo o ex-BBB, o ex-casal mantém um diálogo, mas ainda não chegaram a se encontrar pessoalmente desde a saída dele do programa.

Lucas Buda e Camila Moura

Lucas Buda e Camila Moura

Buda e Camila Moura

Ana Maria Braga coloca Buda e Camila Moura cara a cara, ao vivo Instagram/Reprodução

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

“Pega suas coisas e vaza”, canta ex de Buda em dia de Paredão Instagram/Reprodução

Camila Moura e Lucas Buda, do BBB24

Camila Moura e Lucas Buda Reprodução

Ex de Lucas Henrique, Camila Moura

Ex de Lucas Henrique, Camila Moura desabafa após internação às pressas Instagram/Reprodução

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

“Tenho vivido o inferno na terra”, dispara Camila Moura, ex de Buda Instagram/Reprodução

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

BBB24: “Tem sido muito doloroso”, desabafa Camila Moura, ex de Lucas Instagram/Reprodução

Camila-Moura-Lucas-Henrique

Esposa de Lucas Henrique declara guerra contra o brother após flerte Reprodução/Instagram

Camila Moura e Lucas Buda

Camila Moura e Lucas Buda Reprodução/Instagram

Buda e Camila Moura

Ana Maria Braga coloca Buda e Camila Moura cara a cara, ao vivo TV Globo/Reprodução

nota camila moura

Foto: Reprodução

“A gente tem conversado, mas não pessoalmente porque ela está em São Paulo; eu, no Rio. Estamos resolvendo nossa vida porque somos adultos, mas preferimos manter os futuros contatos privados para resolvermos respeitando a nossa história e o tempo que passamos juntos”, afirmou Lucas para à Quem.

Sobre uma reconciliação futura, Lucas Buda preferiu não cravar o que pode acontecer com os dois.

“Não sabemos se vamos voltar, se vamos ficar juntos ainda. Estamos dando um tempo até para entendermos os sentimentos e o que aconteceu neste período. Ela os dela e eu os meus. Entender o que queremos para o nosso futuro e, quando decidirmos alguma coisa, o público vai saber também”, falou ele.

Briga da Justiça O auê público entre o ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, e a ex-mulher, Camila Moura, ganhou novos capítulos no último dia 11. Os advogados do professor de educação física se manifestaram sobre o caso e emitiram uma nota de esclarecimento nas redes sociais do rapaz.

“Em virtude dos recentes acontecimentos e manifestações públicas nas redes sociais, o HGA (Hosken Geraldinho Advogados, escritório que representa Buda) esclarece que todas as nossas ações e orientações jurídicas são pautadas no melhor interesse do cliente, objetivando a solução amigável de conflitos e a mitigação de eventuais litígios”, começou o texto.

E seguiu: “Nesse sentido, o seu cliente Lucas Henrique (Buda) vem sendo juridicamente assessorado a buscar incansavelmente uma composição amistosa, pouco midiática e que preserve a sua intimidade, notadamente no que diz respeito ao seu duradouro relacionamento conjugal. Esta orientação jurídica replica o mesmo posicionamento que se vem buscando desde que foi iniciado o assessoramento de sua família e amigos”.

Logo depois, os representantes de Buda deram mais detalhes das tentativas de acordo com Camila: “Por diversas vezes, tentou-se uma solução amigável que não expusesse desnecessariamente as partes envolvidas, justamente para preservar a intimidade que o assunto demanda. Toda e qualquer atitude espetaculosa publicada nas mídias não partiram dos nossos assessorados”, garantiram, antes de completar:

“Dessa feita, é importante elucidar alegações que carecem de veracidade. Desde a sua eliminação no BBB, Lucas está sem acesso a seu telefone pessoal (e todos os desdobramentos da falta dele, como acesso aos aplicativos de banco, e-mails e redes sociais), documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais — praticamente incomunicável”, denunciaram.

Apesar de Camila ter afirmado que pediu um amigo para entregar os pertences de Lucas, o comunicado negou essa informação: “Há semanas, as assessorias que o representam vêm tentando pôr fim a esse litígio, recebendo apenas respostas negativas. Dito isso, a entrega dos itens na Rede Globo foi sugerida pelas equipes de assessoria de comunicação, ao que o Lucas não se opôs quando tomou ciência da dita sugestão, reiterando mais uma vez o seu comprometimento com a solução amigável e pacífica”.

Os advogados encerraram se colocando à disposição, caso surja alguma dúvida: “No mais, é sempre importante lembrar que a atividade da advocacia deve primar pela discrição e sobriedade, conforme o Código de Ética e Disciplina da OAB. Por essa razão, reiteramos nosso compromisso com a ética, a integridade e a excelência em nossos serviços. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais”.