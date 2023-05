Francês foragido é preso ao desembarcar de voo no Rio de Janeiro

Um francês de 39 anos que é acusado de furto qualificado foi preso no Rio de Janeiro. Ele estava desembarcando no Aeroporto Internacional Tom Jobim quando foi dada a ele voz de prisão. Contra esse estrangeiro havia um mandado de prisão expedido pela justiça há mais de quatro anos. Entretanto, esse mandado não foi cumprido porque o francês estava foragido. Ele estava desembarcando de um voo que veio de Paris, capital da França. Os policiais que trabalham na unidade da Polícia Federal (PF) do aeroporto identificaram o homem que estava foragido, constataram a presença do mandado de prisão preventiva em aberto no nome dele que foi expedido em agosto de 2018 pela 2ª Vara Criminal da Infância e da Juventude de Diamantina, cidade de Minas Gerais. Após ser preso, o francês foi encaminhado à Superintendência da PF e levado ao sistema carcerário, onde está à disposição da Justiça.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga