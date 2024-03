Freixo é condenado a pagar R$ 30.000 a Flávio Bolsonaro

Presidente da Embratur foi processado por acusar o senador de praticar “rachadinha” e “corrupção” em 2021

Na foto, presidente da Embratur, Marcelo Freixo Sérgio Lima/Poder360 – 5.mar.2020

PODER360 21.mar.2024 (quinta-feira) – 19h38



O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) condenou nesta 4ª feira o presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), por danos morais contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). O ex-deputado federal deverá pagar R$ 30.000 em indenização a Flávio.

A assessoria de Marcelo Freixo informou ao Poder360 que a defesa recorrerá da decisão, uma vez que o caso ainda não transitou em julgado e cabe recurso. Eis a íntegra da decisão (PDF – kB).

O processo teve início ainda em 2021, quando Freixo publicou uma montagem que simulava uma ficha criminal em seus perfis em redes sociais. Na época, o então deputado federal acusou o senador de “rachadinha” e de “corrupção” e disse que “o destino de Flávio Bolsonaro é na cadeia, dele e de toda a sua família”.

Em seguida, Flávio entrou na justiça, justificando que Freixo teria “violado sua honra e causado danos à sua imagem”. O tribunal pediu com urgência que o então deputado federal retirasse a publicação em suas redes sociais.

A juíza que cuida do caso, Fernanda Galiza do Amaral da 4ª Vara Cível da Capital, reconhece que houve “abuso do direito de manifestação e liberdade de expressão”.

Ela ainda afirma que a postagem de Freixo faz parecer que “aos milhões de seguidores do réu nas redes sociais, que o demandante se encontra preso, quando, de fato, não se encontrava”.