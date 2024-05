Funcionário flagrado com diretor em camarim do SBT é comprometido

O alvoroço causado nos corredores do SBT por conta de uma aventura sexual entre um produtor e um diretor ainda está rendendo. E a coluna foi em busca de mais informações exclusivas para vocês, queridos leitores.

A gente conseguiu descobrir o nome do rapaz, que já foi demitido, mas vamos manter em sigilo. O que a gente pode contar é que, pasmem, ele é comprometido (ou era, né?) e, inclusive tem um emoji de aliança na bio do Instagram. Um passarinho verde contou que ele tem (ou tinha) uma namorada até a notícia estourar.

E por falar na rede social, após o flagrante e a demissão, o moço arquivou (ou apagou) todas as publicações. POr lá, ele tem pouco mais de 1,400 seguidores. Atualmente, o perfil está sem foto e nos stories foram postados dois clipes.

E apesar da demissão do produtor, nos corredores do SBT ainda estão esperando uma “punição” para o diretor, que na verdade é um assistente de direção. O que se fala na “rádio corredor” é que ele será demitido. Isso porque a emissora de Silvio Santos é conservadora e familiar. Inclusive, Patrícia Abravanel e outros membros da família são evangélicos.

Entenda o caso Não se fala em outra coisa no SBT. Um diretor da emissora de Silvio Santos foi flagrado em cenas quentes com um funcionário no camarim, em plena luz do dia, no horário de expediente. Uma camareira chegou bem no ato e viu os dois em clima bastante íntimo, tanto que nenhum deles ligou para as câmeras de segurança. Eita!

A coluna Fábia Oliveira descobriu, em primeira mão, que o subordinado acabou sendo demitido depois da aventura sexual. O burburinho foi tanto que virou assunto da rádio corredor, e todos os colaboradores do canal já estão a par do episódio. No entanto, os nomes das pessoas envolvidas não foram divulgados.

Mas, segundo o site TV Pop, o tal executivo trabalha em uma das apostas do canal para o público infantojuvenil, além de estar envolvidos em vários projetos relevantes na nova programação do SBT. Ele também atende diretamente uma das filhas do patrão e está nos bastidores do documentário sobre a vida do dono do baú.

Ainda de acordo com o veículo, essa não seria a primeira vez que o diretor usa as instalações de onde presta serviço como motel. No ano passado, o rapaz teria feito a mesma coisa, durante uma festa de confraternização. Na ocasião, o incidente foi abafado, já que tal profissional conta com a confiança de outros executivos, por estar há mais de duas décadas na rede.

Já o colaborador em questão começou no SBT através de uma empresa terceirizada, prestando serviço para uma loja de conveniência localizada nas dependências do canal. Há alguns meses, ele foi dispensado e recontratado em seguida, diretamente pela emissora. O convite teria sido feito pelo diretor com quem estava fazendo sexo no camarim. Porém, acabou sendo mandado embora mais uma vez.

O caso chegou ao Compliance do SBT, que orienta os diretores a não se relacionarem com seus subordinados, ainda mais consumar a libertinagem nas dependências do serviço. O que se sabe é que a história causou um alvoroço entre os outros funcionários, que ironizaram o fato, já que o diretor havia sido promovido há algumas semanas. Depois da toalha freada deixada por Dudu Camargo, tudo é possível, não é mesmo, meus caros leitores?

SBT se pronunciou sobre o caso Na terça-feira (28/5), depois de repercutir que um funcionário do SBT foi flagrado em cenas quentes com um diretor, a emissora se prenunciou através de uma nota oficial, divulgada pela assessoria de comunicação.

“O SBT informa que seu departamento de Compliance já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora”, dizia um trecho do comunicado.

A equipe do canal de Silvio Santos seguiu: “Contudo, não pode divulgar publicamente nenhuma investigação, uma vez que tem o compromisso de confidencialidade do processo, para preservar os seus colaboradores”.