Banda Onze:20 anuncia pausa por tempo indeterminado

A banda Onze:20 surpreendeu os fãs ao anunciar que pausarão as atividades por tempo indeterminado. A revelação foi feita através das redes sociais do grupo na noite desta segunda-feira (1º/01).

“Gostaríamos de informar a todo o nosso time, aos contratantes e parceiros que as atividades da banda estão pausadas por tempo indeterminado. Agradecemos todo o apoio até aqui e esperamos nos reencontrar em um futuro próximo”, dizia o texto.

A banda ainda encerrou desejando um bom 2024 e pedindo que as músicas do grupo continuem na vida dos fãs. “Desejamos um feliz ano novo a todos e que as nossas músicas continuem fazendo parte da vida de vocês. Obrigado por tudo”, encerrou.

Fãs da banda lamentaram a decisão da pausa. “Voltem logo, minha banda favorita”, escreveu uma pessoa. “Que seja uma pausa breve e que vocês voltem melhores! Obrigada por fazerem meus dias muito melhores e mais produtivos”, disse outra.

Onze:20 é uma banda de reggae brasileira formada em 2006 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Seus integrantes são: Vitin, Chris Baumgratz, Fabio Barroso, Marlos, Fábio Mendes e Athos.

O nome Onze:20 é a hora exata em que os integrantes se perguntavam qual seria o nome da banda.