Funcionários do PT na Câmara ganham prêmio na Mega da Virada

Trecho de vídeo publicado por Joaquim Carlos Carvalho em rede social com o cartão premiado na Mega da Virada

Funcionários da liderança do PT (Partido dos Trabalhadores) na Câmara dos Deputados acertaram a quadra na Mega-Sena da Virada e levaram um prêmio de cerca de R$ 25.000.

O bolão, organizado por Joaquim Carlos Carvalho, assessor legislativo, contava com 301 participantes e estava dividido em 535 cotas. Na divisão, cada apostador ficou com R$ 48.

As informações são do UOL, que conversou com Carvalho. Ele disse ao portal que ficou decidido que o valor por pessoa será “reinvestido“, mas não deu detalhes sobre o que será feito. “Amanhã eu vou na Caixa e vejo o que vamos fazer”, afirmou.

Trecho de vídeo publicado por Joaquim Carlos Carvalho em rede social

O valor total da aposta nos jogos foi de R$ 16.700. “Dessa vez, eu abri um bolão popular, custando R$ 33 a cota, e vieram companheiros do PT de todo o Brasil”, afirmou Carvalho ao UOL.

O prêmio acumulado deste ano bateu recorde de R$ 588,9 milhões e foi a quantia mais alta já acumulada das apostas da Caixa Econômica Federal.

De acordo com o portal, esta é a 2ª vez que o grupo ganha uma aposta. A 1ª vez, em 2019, resultou em um prêmio maior: de R$ 120 milhões. À época, o bolão tinha apenas 49 cotas e cada um ficou com R$ 2,4 milhões.