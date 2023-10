Funcionários protestam contra proibição do uso celulares em áreas do aeroporto de Guarulhos

Funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de Guarulhos protestaram, nesta terça-feira, 3, contra a proibição de uso de celulares nos setores de carga e descarga dos terminais. Eles pedem revisão da norma, que começou a vigorar após duas brasileiras terem sido presas, equivocadamente, na Alemanha, porque tiveram as malas originais trocadas por outras com drogas. Investigações comprovaram que as malas das brasileiras foram trocadas quando embarcavam em Guarulhos, por funcionários do aeroporto. Em nota, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, informou que, por causa da paralisação dos trabalhadores terceirizados e também por causa da greve que afeta o transporte público na capital paulista acionou uma operação de contingência. A GRU Airport ainda pede que os passageiros procurem as companhias aéreas antes de embarcar para obter mais informações sobre o status dos voos.

Também por meio de nota, a Latam informou que os voos saindo ou chegando em Guarulhos podem sofrer atrasos ou cancelamentos por causa da manifestação dos funcionários terceirizados. Dessa forma, a empresa orienta os clientes a consultar com antecedência o status do seu voo no site. A Latam também informou que os passageiros que tiveram voos em Guarulhos afetados pela greve podem remarcar a viagem sem pagar multa e diferença tarifária, ou solicitar reembolso integral. A medida vale ainda para passageiros com origem ou destino para Guarulhos e que não tenham sido afetados pela greve. “A mudança poderá ser feita para outros voos com a mesma origem e destino, desde que o primeiro trecho esteja programado para os próximos 15 dias”, informou a empresa.

A companhia aérea Azul informou que, devido à greve no aeroporto, houve atraso em um voo que sairia de Guarulhos com destino ao Recife. Segundo a companhia, que lamentou eventuais transtornos aos passageiros, os clientes estão recebendo toda a assistência necessária. A Gol afirmou que suas operações no aeroporto de Guarulhos sofreram impactos nesta terça-feira. De acordo com a empresa, até por volta das 14h de hoje, houve três cancelamentos e atrasos em 34 voos que partiram de Guarulhos.

Já a Receita Federal confirmou que disciplinou o acesso de telefones celulares e equipamentos com captação de imagens no terminal de cargas aéreas, nas áreas controladas, nas áreas restritas de segurança dos terminais de passageiros e, também, nos pátios do aeroporto. Segundo a instituição, a norma foi discutida e aprovada pela comunidade aeroportuária e é necessária porque “o crime organizado utiliza celulares pessoais para cometimento de crimes, em especial quando faz registros de operações sensíveis do ponto de vista de seu impacto econômico, dos procedimentos de segurança adotados e das cautelas envolvidas na guarda e movimentação de valores que circulam pelo complexo aeroportuário”. “A proibição de uso de celulares particulares abrange apenas as áreas restritas mais sensíveis (armazéns, pátio e pista). Nessas áreas, é autorizado o uso de celulares institucionais, que não permitem a tomada e divulgação de imagens, protegendo assim a privacidade dos envolvidos e a segurança de toda comunidade. Assim, a ação de restringir é, na verdade, uma medida de proteção à comunidade e de prevenção ao cometimento de ilícitos que ameaçam a todos. A comunicação entre funcionários e público externo não está proibida, continuando a ser realizada por telefonia fixa (ramais telefônicos)”, informou.

*Com informações da Agência Brasil