Fundo de R$ 6 bi ao setor aéreo virá após o carnaval, diz ministro

Silvio Costa Filho afirmou que lançamento do Voa Brasil depende da agenda do presidente Lula

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, visitou o aeroporto de Guarulhos neste sábado (3.fev) Reprodução/ Instagram @silviocostafilho

PODER360 3.fev.2024 (sábado) – 17h47



O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou neste sábado (3.fev) que o programa Voa Brasil, que visa diminuir principalmente o custo das passagens de avião, deve ser lançado após o carnaval. O novo fundo de até R$ 6 bilhões para financiar as empresas aéreas que operam no Brasil também deve ser apresentado no mesmo período.

Costa Filho esteve em São Paulo neste sábado (3.fev) para supervisionar as obras do aeromóvel no Aeroporto de Guarulhos. Segundo o ministro, o fundo está agora sujeito à estruturação do Ministério da Fazenda. Ele também reafirmou que a maior parte dos recursos será proveniente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Com os ministros @padilhando @RenanFilho_ e @Silvio_CFilho junto a parlamentares vistoriando as obras do aeromóvel do aeroporto de Guarulhos. E já a caminho do trevo do Bonsucesso. pic.twitter.com/kTnoHFxHQf

— Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) February 3, 2024

Em 24 de janeiro, Costa Filho declarou a jornalistas que o fundo ficaria pronto em 10 dias. De acordo com o ministro, os recursos que serão disponibilizados para as companhias será de R$ 4 bilhões a R$ 6 bilhões.

Os recursos desse fundo, que deve ser chamado de Fundo de Financiamento da Aviação Brasileira, poderão ser aplicados em:

refinanciamento de dívidas das empresas; investimento em manutenção; e compra de aviões. Em relação ao Voa Brasil, Costa Filho disse que a apresentação do programa depende da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em outubro, o ministro disse que o programa sairia ainda em 2023. O anúncio inicial foi feito pelo seu antecessor no cargo, Márcio França, em março. Já em novembro, Filho disse que o lançamento seria “no início de 2024”.

VOA BRASIL O ministro de Portos e Aeroportos informou que o programa vai oferecer voos a R$ 200. A 1ª fase do programa será voltada para aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que ganhem até 2 salários mínimos e estudantes do Prouni (Programa Universidade para Todos).

Estão participando do programa a Azul, GOL e Latam. O número de passagens ofertadas ainda não foi comunicado.