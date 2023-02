Gabi Martins fala sobre futuro no Carnaval, Sabrina Sato e preparação

Gabi Martins desfilou pela segunda vez como uma das musas da Vila Isabel na Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (21/2). A cantora conversou com a coluna antes do desfile sobre alguns assuntos, como a preparação para o desfile, inspiração em Sabrina Sato e seus planos para o próximo Carnaval.

Preparação para o dia do desfile A cantora descreveu seu ritual para o desfile antes de entrar na avenida. Gabi relatou que procurou se conectar com a fé antes de dar tudo de si na Marquês de Sapucaí: “Procurei ficar mais quietinha hoje, eu sempre procuro orar, eu liguei pra minha pastora e comecei a orar: ‘Me ajuda, faz uma oração pra eu ficar tranquila’”.

foto-abre-gabi-martins-carnaval-rj-2023

Gabi desfilou pela 2ª vez pela Vila IsabelInstagram / Barbara Leitte

Além disso, Gabi também se dedicou a cuidar da saúde, tanto física como mental: “Fiz uma drenagem, uma massagem. Eu mandei mensagem pra minha terapeuta, falei assim: ‘Reza por mim também’”.

A sertaneja também falou um pouco sobre a preparação nos meses que antecedem o desfile, coisas como dieta e aulas de samba entraram na rotina: “Tenho feito dieta, me dedico às aulas de samba, tenho feito bastante academia, muita muita aula de samba. E tenho me dedicado de novo para o que eu mais amo fazer, que é sambar e estar no Carnaval novamente”.

Críticas no Carnaval passadoGabi Martins também abordou um assunto delicado. No ano passado, a cantora foi criticada por não estar muito habituada ao samba. No papo com a coluna, Gabi relatou que tentou pegar o lado positivo das críticas para se fortalecer e buscar melhorar na avenida

“Eu me sinto mais confiante, mais tranquila. Acho que no ano passado as críticas me fizeram evoluir muito e eu procurei pegar essas críticas e me fortalecer emocional e profissionalmente. Eu mudei muito, me sinto mais confiante, mais preparada. Neste ano, busco uma Gabi mais natural, feliz e confiante, que dê pra mostrar que tem muito a evoluir também”, descreveu.

Inspiração e elogios de Sabrina SatoA musa da Vila Isabel também mostrou gratidão aos elogios feitos pela rainha de bateria e deixou claro que ela é uma de suas inspirações para cair no samba: “A Sabrina sempre me acolheu com tanto carinho, comentando nos meus posts: ‘Gabi, você tá arrasando muito’. Ela sempre foi uma incentivadora, ela falou no início pra mim: ‘Amiga, não liga, é assim mesmo, faz aula e se dedica’. Ela é uma pessoa maravilhosa em quem eu me inspiro muito”.

Futuro no Carnaval Gabi Martins adiantou que pretende estar na avenida com Vila Isabel mais uma vez em 2024 e busca retribuir todo carinho o qual a comunidade teve com ela: “Com certeza (pretendo estar na Vila Isabel em 2024)! A Vila me abraçou com muito carinho, toda a comunidade, todo o povo do samba. Eu quero dar mais uma vez o melhor pra eles, eles merecem. Tô com a Vila até a morte.”

