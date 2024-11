Gabriel Bortoleto é anunciado pela Sauber, e Brasil volta a ter um piloto na Fórmula 1 após sete anos

Gabriel Bortoleto, jovem piloto brasileiro de 20 anos, foi oficialmente anunciado nesta quarta-feira (6) como integrante da equipe Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Com essa confirmação, ele se torna o primeiro brasileiro a ocupar uma posição de titular na categoria desde Felipe Massa, que se despediu da F1 em 2017. Bortoleto, que atualmente lidera a classificação da Fórmula 2, e vai disputar a Fórmula 1 no ano que vem ao lado do alemão Nico Hülkenberg.

WhatsApp

O piloto iniciou sua trajetória no kart aos seis anos e, em 2017, decidiu se mudar para a Itália para aprimorar suas habilidades e competir em um nível mais alto. Bortoleto participou de diversas competições europeias e conquistou o título da Fórmula 3 Europeia em 2021. Em 2023, ele fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer a Fórmula 3, solidificando ainda mais sua reputação como um dos principais nomes da nova geração de pilotos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos