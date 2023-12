Gabriel Roza resgata WhatsApp após vazar conversa com Bia Miranda

A terça-feira (12/12) começou agitada para Gabriel Roza e Bia Miranda, após esta coluna mostrar, com exclusividade, trocas de mensagens entre os dois, que já foram noivos e terminaram depois que a dançarina saiu de A Fazenda 14.

Acontece que o rapaz relatou que teve seu WhatsApp invadido e só conseguiu recuperar o acesso 48 depois. Mas já era tarde: os hackers já haviam vazado as conversas dele com Bia Miranda, que atualmente mora com DJ Buarque.

“Galera, até que enfim consegui recuperar meu zap. Agora estou fazendo uma limpeza necessária no meu celular e colocando algumas coisas em ordem. Só quem pode me derrubar é Deus, que Deus cuide de cada um de vocês. Meus amigos privados que têm meu zap, me mandem um oi porque perdi tudo”, escreveu ele nos stories.

Em outra mensagem, Gabriel Roza falou sobreo vazamento das mensagens: “Galera, acordei e vi essa repercussão doida. Não entendi nada. Fiquei 48 horas sem acesso ao meu zap, que foi hackeado. Recuperei ontem à noite e estou até agora fazendo limpeza. Mais tarde faço um pronunciamento. Bom dia!”.

As mensagens entre Gabriel Roza e Bia Miranda A coluna Fábia Oliveira não ia divulgar todo o teor da conversa vazada entre Bia Miranda e o ex-noivo, Gabriel Roza. Mas, como a influenciadora decidiu desmentir esta colunista que vos escreve, nós vamos contar novos detalhes do que a vice-campeã de A Fazenda 14 andou falando por aí.

Para quem não sabe, o WhatsApp de Gabriel teria sido hackeado e algumas conversas acabaram sendo divulgadas. Além do áudio tentando marcar um encontro e dizendo “te amo”, que Bia negou que tenha sido para o ex, a coluna também teve acesso a trocas de mensagens bem curiosas que seriam entre os dois.

Em uma delas, Bia Miranda diz: “Tô com saudade” e prontamente é retribuída pelo ex-noivo. “Também estou com muita. Vou morrer com você em meu coração”, respondeu ele. “Você jura?”, questionou ainda a ex-Fazenda.

Em um outro print, Gabriel faz uma revelação: a de que Bia Miranda estaria grávida. “Ontem chorei muito por você estar grávida”, escreveu ele. “Depois a gente conversa sobre isso. Gravidez é benção. E não é porque tô grávida que sou obrigada a ficar com alguém”, respondeu ela.

Gabriel Roza, então, lamentou o fato de que o bebê não seja dele: “Sim, é benção. Estou falando em assunto de não ser meu”. Bia respondeu: “Sim, amor. Isso foi ruim mesmo. Beijos, amor, te amo”.

O ex-A Grande Conquista retribui a declaração: “Beijos minha vida, também te amo. Fica com Deus, dorme com os anjos. Já já vou dormir”.

Em mais uma parte da conversa, é possível ver ainda algumas “chamadas de voz perdidas”. A data entrega que as conversas, de fato, são recente: 7 de novembro.

Vale pontuar que, no pronunciamento que fez nesta manhã (12/12), Bia Miranda disse que está em um momento em que não pode passar nervoso, o que pode ser um indicativo mesmo de gravidez. Ou será que essa troca de mensagens também foi com a avó? Fica aí mais um questionamento.

O áudio de Bia Miranda A coluna Fábia Oliveira teve acesso, com exclusividade, a um áudio enviado por Bia Miranda a Gabriel. Nele, ela fala sobre os dois se encontrarem e pede que ele não a responda para que Rafael (DJ Buarque) não veja. A Netchen ainda finaliza a mensagem com um “te amo”.

“Olha, eu cheguei agora em casa. Eu estava em Santa Cruz, no Barracão, eu cheguei lá seis horas da tarde, dando pras sete, e cheguei agora. Pedi até pro mototáxi me deixar aqui na porta, pra não fazer barulho quando entrar. Não responde essa mensagem porque o Rafael com certeza está em casa e não vai ter como falar com você”, disse ela.

Bia completou: “Foi por isso que eu não respondi a sua mensagem. Mesmo que eu quisesse, não ia dar pra te ver hoje. Mas, eu vou ter que ir aí mesmo, acho que amanhã. Se eu for, eu te mando mensagem, tá bom? Beijos, te amo”, disparou.

Através dos stories do Instagram, a influenciadora negou que a mensagem de áudio tenha sido para o rapaz, mas sim para a sua avó.

“Gente, eu acordei assustada. Esse áudio eu mandei pra minha avó, quando o Rafael [DJ Buarque] não sabia que eu era da macumba. Mandei pra minha avó porque eu ia pro barracão e o Rafael não sabia que eu era da macumba e eu tinha medo de contar pra ele e ele se assustar”, começou dizendo.

Em seguida, Bia Miranda explicou o “te amo” no final da gravação. “‘Eu te amo até o infinito’ eu falo pra minha avó e para o meu irmão. Meu irmão sabe essa frase, meu pai, todo mundo sabe. Gente, pelo amor de Deus. Vocês querem fazer da minha vida um inferno?”, questionou.

Ela completou: “Meu pai me mandou mensagem aqui. Eu tô num momento que eu não estou podendo passar nervoso não. E as pessoas querem me derrubar, estragar a minha vida. Gente, o que é isso? Eu acordei assustada. Se vocês não sabem, o Rafael só ficou sabendo que eu sou da macumba esses meses pra cá. Eu não sabia como ele ia reagir”.

A coluna Fábia Oliveira confessa não ter entendido muito bem a explicação. Tudo bem Buarque não saber que ela era da “macumba”, mas a avó não poder nem responder um “também te amo ao infinito e além”? Por que não daria pra falar com a avó com o DJ em casa? Eis a questão.