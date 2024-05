Gabriela Duarte detona Globo por desprezar Regina Duarte em especial

A Globo exibiu um especial em homenagem a Manoel Carlos, na última sexta-feira (3/5), onde reverênciou a carreira do autor. Acontece que uma ausência foi bastante sentida para quem assistiu ao documentário, a da atriz Regina Duarte, que deu vida a três das “Helenas” do dramaturgo: em História de Amor (1995-1996), Por Amor (1997-1998) e Páginas da Vida (2006).

A filha da ex-Namoradinha do Brasil, Gabriela Duarte fez um desabafo detonando a atitude da emissora carioca. “A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou sua dramaturgia a se tornar imbatível. Suscita ainda a impressão de hostilidade gerada entre extremos do espectro político. Esse apagamento (mal) disfarçado da artista provoca um ruído desnecessário que afeta a imagem da emissora”, criticou.

Gabriela pontuou que o canal não era obrigado a convidar sua mãe para gravar um depoimento inédito, como também não fez com Vera Fischer, outra Helena histórica. “Tal atitude, porém, configura desrespeito à atriz, à história que ela e a TV construíram juntos, ao autor celebrado e ao público das novelas”, completou.

A filha da atriz veterana ainda considerou que o ativismo ideológico (e político) de Regina Duarte — “ainda que gravamente equivocado segundo o julgamento de parte do Brasil”—, não pode ser considerado mais importante que sua contribuição à televisão.

“Desconsiderá-la não fará sumir a Helena de História de Amor, a Helena de Por Amor e a Helena de Páginas da Vida, a Simone de Selva de Pedra, a Porcina de Roque Santeiro, a Maria do Carmo de Rainha da Sucata e tantas outras personagens que mexeram com nossas emoções e influenciaram a sociedade”, concluiu Gabriela Duarte.