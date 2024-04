Garçom mata a facadas vereador no interior do Ceará

No último domingo, (28), um garçom, de 34 anos, esfaqueou três pessoas em um restaurante de Camocim, interior do Ceará. Uma das vítimas foi o vereador Cesar Araújo Veras (PDT), de 51 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu após o ataque. Outro dois homens, um de 55 e 56 anos, respectivamente, também foram atingidos pelo garçom e encaminhados a hospitais da região. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que o vereador chegou ao local um pouco antes do ataque. Pelas de câmeras de segurança é possível ver o momento em que o parlamentar se senta à mesa e na sequência é golpeado no pescoço. O garçom então sai correndo e vai até outro ponto do restaurante e desfere golpes contra as outras vítimas. Os clientes do restaurante formaram um tumulto no local e sairam correndo. O suspeito fugiu com a faca ainda em mãos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Polícia Militar e Polícia Civil localizaram o homem que foi identificado e o prenderam em flagrante com a arma utilizada no crime na saída da cidade. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil na região, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa e duas tentativas de homicídio qualificado. A Delegacia Regional de Sobral está conduzindo investigações para identificar as motivações do crime, o homem permanece à disposição da Justiça.Câmara Municipal de Camocim usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso, além de lamentar o ocorrido e decretado luto oficial de três dias. O velório de Cesar Araújo Veras, que é aberto ao público, está acontecendo nesta segunda-feira (29), na Quadra do Instituto São José, o sepultamento será às 17h, no Cemitério São José.

*Com informações do Estadão Conteúdo