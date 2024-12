Garçom morre após acidente na BR-030 em Guanambi

Um garçom identificado como Railton Lima da Silva, de 36 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (25) no Hospital Geral de Guanambi (HGG), onde estava em tratamento após um acidente ocorrido na BR-030. O acidente foi registrado no dia 15 de dezembro, por volta das 19h25, na região do trevo de acesso ao Distrito de Mutãs, envolvendo três motocicletas.

De acordo com informações do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, Railton trafegava com sua motocicleta no mesmo sentido que Wesley dos Santos Moreira, de 25 anos, que conduzia outra moto e rebocava um terceiro veículo. Durante o trajeto, Railton colidiu na traseira da moto de Wesley.

Ainda segundo o radialista Bonny Silva, do programa Jornal da Cidade, da Cultura FM, Railton não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.