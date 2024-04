Davi abre o jogo e atualiza fãs sobre relação com Mani

Após diversos burburinhos sobre a relação de Davi Brito com Mani Rego, o campeão do BBB 24 abriu o coração e resolveu falar do assunto. De acordo com o relato, os dois conseguiram se reencontrar apenas na madrugada desta sexta-feira (19/4).

“Fala meus calabresos. E aí galera, beleza? Estou passando aqui pelos Estúdios Globo, fazendo o documentário que vai ser lançado no dia 30″, começou o ex-BBB.

Davi revela como fica o relacionamento com Mani após o BBB24 Instagram/Reprodução

Após cobranças, Davi detalha reencontro com a namorada Instagram/Reprodução

Mesmo em meio a diversas fofocas sobre um possível afastamento do casal, ele garantiu que os dois tiveram o esperado reencontro. “Também quero passar aqui para falar, gente, dessa situação que está repercutindo nas redes sociais sobre eu e a minha namorada, Mani. Já vi minha namorada, conversei com ela de noite, estávamos juntos no quartinho.”

Davi aproveitou ainda para detalhar o reencontro: “Estou muito apertado, mas nunca vou deixar de ter pelo menos um tempinho para ela. Tive o meu tempo com ela já, já dei um beijo, abracei e conversei com ela. Está tudo certo”.

Mulher de Davi toma atitude após tomar “perdido” do novo milionário Após as suposições sobre a demora no encontro entre Davi e Mani Rêgo, a namorada do mais novo milionário do pedaço resolveu sumir das redes sociais. Ela não compartilha nada nos Stories há mais de 24 horas, o que não acontece desde que ela ganhou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e começou a trabalhar como influenciadora.

As publicações no Feed do Instagram também pararam: a última foi há dois dias, exatamente quando o ex-motorista de aplicativo venceu o reality show.

Vale destacar que após muitos rumores sobre os problemas na relação de Mani Reggo com a família de Davi e uma das declarações do campeão do BBB24 sobre a namorada (ou esposa?) viralizar nas redes sociais, o baiano esclareceu como fica o relacionamento com a comerciante.

Ao conversar com o repórter do Encontro, Davi agradeceu à Patrícia Poeta por ter recebido a namorada no programa e, questionado sobre se os dois iriam casar, ele afirmou: “Vamos juntar as jumentas”.

A declaração polêmica Durante todo o BBB 24, Davi se portou a Mani como esposa. No entanto, ao sair da casa milionário, campeão da edição, o ex-BBB se contradisse. “A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado”, justificou.

Davi ainda prosseguiu insistindo que o casal ainda está avaliando a relação, ao contrário do que ele falava na casa mais vigiada do Brasil, que pretendia casar e viver com Mani. “Há um tempo para tudo, tempo para namoro, tempo de se conhecer. A gente tá na fase do conhecimento. Da gente dar uns beijinhos, de tomar sorvete olhando o mar”, observou.

Surpresa, Ana Maria Braga ainda brincou com a situação: “Que isso, menino! Que conversa é essa? Tá querendo me enrolar? Essa hora da manhã? Beijinho, sorvete na praia? Vocês já têm idade pra isso, pra namorar de verdade”.